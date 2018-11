Vakbekwaamheid machinisten moet beter geborgd

De vakbekwaamheid van machinisten wordt door spoorwegbedrijven onvoldoende gewaarborgd, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uiterlijk in het eerste kwartaal 2019 moeten er verbeteringen zijn doorgevoerd, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

De geconstateerde tekortkomingen leiden „tot incidenten, die van invloed zijn op de punctualiteit, bedrijfszekerheid, economische aspecten én veiligheid”, schrijft de ILT. Er zijn wel grote verschillen tussen de ondernemingen.

Er moet een aantal zaken beter, zoals de werving en selectie van machinisten. Verder moet meer gekeken worden naar de leerbehoefte van de individuele machinist. Ook wordt de kennis van machinisten over regels onvoldoende getoetst. Spoorwegbedrijven vinden de conclusies „ernstig” en zijn ermee aan de slag gegaan, aldus de staatssecretaris.

Aanleiding voor het onderzoek was een incident met een trein van Arriva in het Groningse Uithuizermeeden in september 2016. Toen concludeerde de ILT in een rapport dat Arriva tekort was geschoten „in het beoordelen van de vakbekwaamheid en ervaring van machinisten die zij inhuurt of overneemt van een andere spoorwegonderneming”.