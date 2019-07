Vakantie lonkt na marathondag voor Kamer

Nog één dag, en dan gaat de Tweede Kamer op zomervakantie. Maar voor het zover is, wacht de 150 parlementariërs en alle andere werknemers nog een hele lange dag. Zo staan er onder meer nog een debat over de uitrol van 5G in Nederland op de agenda, evenals een hele reeks kleinere debatten. De laatste ronde stemmingen begint, naar verwachting, pas rond 2.00 uur ’s nachts.

De laatste dag voor het reces is traditiegetrouw een lange. Allerlei onderwerpen die volgens de Kamer niet kunnen wachten tot na de zomer, en voorstellen waar Kamerleden nog per se over willen stemmen, moeten allemaal worden afgehandeld.

Het kabinet gaat nog een weekje langer door en komt op 12 juli voor het laatst bijeen. Diverse bewindspersonen zullen daarna beurtelings invallen voor premier Mark Rutte. Ook de leden van de Eerste Kamer vergaderen nog een weekje langer door dan hun overburen aan het Binnenhof.

Dat de Kamer met reces is, wil niet zeggen dat de parlementariërs twee maanden achterover leunen. Velen leggen bijvoorbeeld werkbezoeken af of gaan in gesprek met hun achterban.

Op 3 september komt de Tweede Kamer weer voor het eerst bijeen.