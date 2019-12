Urgendadoelen 2020 lijken nog verder weg dan gedacht

De overheid heeft de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) volgend jaar waarschijnlijk maar met ruim een vijfde verminderd ten opzichte van 1990, veel minder dan de 25 procent waaraan de overheid moet voldoen volgens de zogeheten Urgenda-doelen.

Uit nieuwe informatie blijkt dat de vermindering van CO2 nog lager is dan eerder gedacht, schrijft minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer.

Hij baseert zich op berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat planbureau schatte begin vorige maand nog dat de CO2-uitstoot volgend jaar ongeveer 23 procent lager is dan in 1990, maar nu ligt dat percentage tussen de 20 en 21 procent. Wiebes onderstreept dat dit een ‘middenwaarde’ is in de bandbreedte van 19 tot 26 procent waar het PBL vanuit gaat.

Het gerechtshof in Den Haag heeft de overheid een doel van 25 procent opgelegd in de zaak aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Ook in hoger beroep werd die organisatie in het gelijk gesteld. De Hoge Raad doet hier vrijdag opnieuw uitspraak over, omdat de staat in cassatie is gegaan.