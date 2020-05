Universiteit Utrecht doet onderzoek naar banenpool topambtenaren

De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar het functioneren van de Algemene Bestuursdienst, de pool van topambtenaren die veelal voor ministeries werken. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

De Kamer had, op voorstel van de VVD, gevraagd om een onderzoek naar de dienst. De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst riep vragen op over het functioneren van topambtenaren en de bestuursdienst zelf. Partijen in de Kamer maken zich zorgen dat hoge ambtenaren die flinke fouten maken via de dienst worden „weggepromoveerd” en op een mooie positie op een ander departement terechtkomen.

Het onderzoek wordt begeleid door een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-Kamerlid Andrée van Es.