De uitvaart van oud-premier Wim Kok is komende zaterdag. De uitvaart is in besloten kring, maar diezelfde middag wordt de overleden PvdA’er ook herdacht in het Amsterdamse Concertgebouw.

Op hoofdgebouwen van de overheid hangt zaterdag wegens het afscheid van de oud-premier de vlag halfstok. Minister-president Mark Rutte heeft overheidsinstellingen daarom gevraagd.

Kok overleed zaterdag op tachtigjarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis.