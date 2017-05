Uitvaart bisschop Ernst maandag in Breda

De uitvaart van de voormalige bisschop van het bisdom Breda, Hubertus Ernst, is komende maandag. Ernst overleed vrijdag, honderd jaar oud.

„De pontificale uitvaart van monseigneur Ernst begint zondag om 11.00 uur in de Heilige Antoniuskathedraal”, aldus een woordvoerster van het bisdom maandag. „De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden in het graf van de bisschoppen van Breda op de begraafplaats Zuylen.”

Een dag eerder, zondag 28 mei, ligt hij opgebaard in de kathedraal in Breda waar er tussen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid is om afscheid te nemen. Aansluitend is het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop.

Van 1967 tot 1992 was Ernst bisschop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. Die functie bekleedde Ernst tot hij in 1994 werd opgevolgd door bisschop Muskens.