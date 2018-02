Uittocht prominente FVD’ers houdt aan

Aan de stoet prominente leden die Forum voor Democratie de rug toekeert, lijkt nog geen einde gekomen. Ook Susan Teunissen, de eerste opvolger van Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema, is uit onvrede over een gebrek aan inspraak opgestapt. De jonge partij ziet de uittocht van ontevreden leden als een natuurlijk proces en peinst er niet over de koers te veranderen.

De ruzie binnen FVD-gelederen kwam maandag aan het licht toen de partij Robert de Haze Winkelman en zijn partner de wacht aanzegde. De voormalige VVD-senator, die FVD financierde en hielp kandidaat-Kamerleden te selecteren, zou een coup hebben willen plegen. De Haze Winkelman zelf haalde vervolgens uit naar de partijleiding. Die zou uit „angst en wantrouwen jegens de eigen leden” krampachtig alle touwtjes in handen houden en „een schrikbewind” voeren.

Niet veel later volgde een reeks andere kaderleden met dezelfde klacht. Ze eisen allen meer partijdemocratie. Vooral penningmeester Henk Otten moet het ontgelden. Kandidaat-Kamerleden Gert Reedijk, Freek Jan Berkhout en Arthur Legger eisen diens vertrek. Ook voor kandidaat-parlementariër Kees Eldering is vooral Otten de boosdoener. Hij heeft FVD vaarwel gezegd, zei hij in De Telegraaf, dat hem opvoert als belangrijke geldschieter van de partij. Kandidaat-Kamerlid Roel Mooijekind deed bij RTL Nieuws evenzeer zijn beklag over de ‘controledwang’ van het partijbestuur.

Forum voor Democratie bestaat nog geen anderhalf jaar, maar groeit als kool. Baudet en consorten zijn bang dat ze door de onstuimige groei de controle over de partij verliezen. Uit angst net als wijlen de LPF in chaos ten onder te gaan, krijgt FVD van de weeromstuit steeds meer de trekken van de PVV, vinden criticasters. Net als bij de partij van Geert Wilders zouden leden niets in te brengen hebben.

FVD doet bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen in Amsterdam mee, maar wil volgend jaar wel overal aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoen. De Staten kiezen immers de Eerste Kamer, en daar heeft FVD zijn zinnen op gezet. Leden die elders in het land probeerden FVD-afdelingen uit de grond te stampen, werden echter teruggefloten door het partijbestuur.

Lijstduwer Frank Ankersmit bleek al eind vorig jaar afstand te hebben genomen van de partij. De geschiedfilosoof en pleitbezorger van democratische vernieuwing had met lede ogen aangezien dat dat onderwerp van de FVD-agenda verdween, legde hij in de Volkskrant uit. Ook oud-partijvoorzitter Paul Frentrop kwam afgelopen najaar in aanvaring met de rest van de partijtop, maar dat lijkt bijgelegd.