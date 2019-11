Uitleveringsverzoek voor één Syriëganger

Nederland zal slechts om uitlevering vragen van een van de twee vrouwelijke Syriëgangers die zich bij de Nederlandse ambassade in Turkije hebben gemeld. De vrouw die eerder deze week haar Nederlandse staatsburgerschap verloor komt daarvoor niet in aanmerking, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Het kabinet wacht nu eerst af of de Turkse autoriteiten beide vrouwen wil vervolgen. Als dat niet het geval is, zal Nederland om uitlevering van de vrouw vragen die de Nederlandse nationaliteit nog wel heeft. „Dat is staand beleid”, aldus de minister. De andere vrouw is geen Nederlandse meer en voor haar is het „meest waarschijnlijke dat we geen uitleveringsverzoek doen”.

Beide vrouwen kwamen samen met drie kinderen aan bij de ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Ze kwamen uit het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noorden van Syrië. Het welbevinden van de kinderen wordt goed in de gaten gehouden, aldus Grapperhaus.