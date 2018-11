„Uitlatingen oud-SGP-voorman ds. Zandt je reinste populisme”

„Je reinste populisme”, noemt mr. Dirk Vergunst, rechter in Gelderland, vroegere uitlatingen van oud-SGP-voorman ds. Zandt over het dreigende verlies van Nederlands-Indië.

Vergunst zei dat vrijdag op een bijeenkomst over ”Reformatorisch populisme”, georganiseerd door onder meer het Dutch Biblebelt Network. De jurist verzorgde daar de zogeheten Biblebeltlezing.

Daarin sprak hij zijn verbazing uit over de wijze waarop ds. Zandt destijds in de Tweede Kamer over het dreigende verlies van Indië sprak. „Dat ‘geschenk van God’, zoals ds. Zandt dat zag, is ons beslist niet in de schoot geworpen, maar werd met zware wapenen bevochten. Hoe kan men toch zo blind zijn geweest voor feiten, een vraag die evengoed gesteld kan worden rond de visie van de SGP op het apartheidsregime in Zuid-Afrika?” aldus Vergunst.

SGP is populistische partij

„Maar ds. Zandt zei deze dingen toch gewoon omdat hij ze echt vond en ze zijns inziens Bijbels waren?” stelde een van de aanwezigen. Vergunst zag dat anders: „Zandt was een academisch gevormde man. Hij had de feiten over ons koloniale verleden kunnen weten en daarom ook moeten weten. Hij debatteerde in de arena van de Tweede Kamer, waar ook heel andere, goed onderbouwde meningen naar voren werden gebracht. Maar hij sloot zich daar blijkbaar voor af.”

Behalve rond de Indische kwestie zag Vergunst in de hele SGP-geschiedenis tal van voorbeelden van populisme, zij het dat „in het optreden van de huidige volksvertegenwoordigers meer dan voorheen sprake is van voorzichtigheid en nuance.” Een belangrijk kenmerk van populisten is volgens hem dat ze lak hebben aan feiten. „Een populist is iemand die het vertikt om eenvoudige vragen op te zoeken in Wikipedia.”

Bij de huidige SGP ziet Vergunst populistische trekken als zij, zich baserend op het christelijk verleden van Nederland en op artikel 36 NGB, zich verzet tegen minaretten. „Veel van onze islamitische landgenoten worden veel te gemakkelijk over één kam geschoren met de abjecte daden van mensen in wie zij zich in het geheel niet herkennen.”

SGP-Kamerlid Bisschop kon niet inzien dat de voorstellen die hij in het parlement doet populistisch zouden zijn. „Als ik bijvoorbeeld bezwaar aanteken tegen de praktijk dat kinderen bij oriënterende bezoeken aan een moskee verplicht worden te knielen en gebedsteksten op te zeggen, kan ik me beroepen op het grondwettelijk recht van ouders die hun kind naar een openbare school sturen, om hiervan gevrijwaard te blijven.”

Sprekend over artikel 36 NGB gaf Bisschop aan dat hij, als hij nu voor die keuze zou staan, „er niet voor zou pleiten dit artikel in de grondslag van de SGP op te nemen. Dit is namelijk geen actieprogramma voor de overheid, maar een belijdenis van de kerk en een appel vanuit de kerk op de overheid.”