„Uiteindelijk blijft Catalonië wel bij Spanje”

Als puntje bij paaltje komt zal Catalonië waarschijnlijk niet onafhankelijk worden. Dat denkt Elles Hooft van Huysduynen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Barcelona en Omstreken (NVBCN). „Er zal wel een gulden middenweg worden gevonden, waarbij Catalonië wat belastingvoordelen krijgt. Ik denk dat iedereen, op een paar fanatiekelingen na, blij is als er een compromis komt. Totale afscheiding gaat niet plaatsvinden, is mijn gevoel.”

In heel Catalonië wonen ongeveer 15.000 tot 20.000 Nederlanders. De meesten zijn voor hun werk of voor de liefde in de regio komen wonen. „Mensen die gaan rentenieren wonen vooral aan de Costa Blanca en nog zuidelijker in Spanje”, aldus Hooft van Huysduynen, in het dagelijks leven makelaar en woonachtig in ‘het Amstelveen van Barcelona’. Haar NVBCN vertegenwoordigt enkele honderden Nederlanders in Barcelona en de voorsteden.

De meeste Nederlanders kijken nu nog de kat uit de boom. Ze blijven voorlopig in Catalonië. Hooft van Huysduynen: „Als je een bedrijf hebt of in loondienst bent, als je kinderen in Catalonië naar school gaan, kun je niet zomaar je spullen pakken en vertrekken. Bovendien, als Catalonië morgen de onafhankelijkheid uitroept, is het niet meteen zover. Maar als het echt tot afsplitsing komt, zullen er ongetwijfeld Nederlanders zijn die weggaan.”

Hooft van Huysduynen houdt zich op de vlakte over het referendum en de verhoudingen tussen Spanje en Catalonië. Het dagelijks leven in Barcelona is hervat, mensen gaan weer gewoon naar hun werk, voorstanders en tegenstanders van afsplitsing gaan normaal met elkaar om. Maar de afgelopen tijd is de Nederlandse wel geschrokken van de felheid en het fanatisme van sommigen. „En het raakt mij in mijn werk. Onrust is niet fijn. Mensen denken wel tien keer na voor ze investeren. Wat ik overigens helemaal begrijp.”