„Uitbreiding Lelystad Airport tegen de wet”

De uitbreiding van vliegveld Lelystad is in strijd met wetgeving, levert economisch veel minder op dan het kabinet doet geloven en geeft meer geluidsoverlast dan uit de berekening van de overheid blijkt. Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL).

In de club zijn een reeks bewonersgroepen verenigd uit het noorden, midden, westen en oosten van het land die grote bezwaren hebben tegen de luchthaven. Zij maken zich vooral zorgen over geluidsoverlast.

SATL wil dat de opening van Lelystad wordt uitgesteld tot 2023. Dan moet de herziening van het luchtruim rond zijn, waardoor de geluidsoverlast van de vliegtuigen moet afnemen omdat hoger gevlogen kan worden.

Het meer dan tweehonderd pagina’s tellende rapport van SALT is aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur in het kader van de inspraakprocedure. Er zijn in die procedure al meer dan 8000 reacties binnengekomen.

De uitbreiding van Lelystad Airport is een hoofdpijndossier voor het kabinet. Het plan om alleen vakantievluchten van Schiphol over te plaatsen naar Lelystad kreeg geen groen licht van de Europese Commissie. Dat is problematisch want een meerderheid in de Kamer wil geen zelfstandige groei van Lelystad.

De opening van Lelystad is al een paar keer uitgesteld. Die staat nu gepland voor 2020. SALT zal naar de rechter stappen als het kabinet de plannen doorzet.