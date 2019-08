Uit voorzorg reserveminister op Prinsjesdag

Het kabinet houdt op Prinsjesdag voor het eerst een minister of staatssecretaris achter de hand. Die verblijft elders, om het landsbestuur te kunnen overnemen als de Ridderzaal wordt getroffen door een terreuraanslag of andere extreme ramp.

Vorig jaar kondigde Rutte al aan dat er mogelijk voortaan zo’n ‘designated survivor’ zou zijn. Maar op Prinsjesdag maakte toen nog het voltallige kabinet zijn opwachting in de Ridderzaal.

De reservebewindspersoon is in principe een minister, denkt Rutte. Maar daarmee klapt hij al uit de school, want dat soort details wil het kabinet eigenlijk in het midden laten.

Het is misschien ook voor het parlement verstandig om leden bij zulke gelegenheden op een veilige plaats achter de hand te houden, zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. Maar dat is aan de Eerste en Tweede Kamer zelf.