‘Ufo’ boven België was Ierse weerballon

Het uiteenspattende object dat afgelopen weekend boven Gent werd gezien was een weerballon van een Ierse student, laat het Belgische ufo-meldpunt maandag weten. Daar hadden 34 mensen een melding gedaan over een „exploderende bol” in de lucht.

Er werd al gedacht dat het om een ontplofte weerballon ging, maar de meteorologische instituten van België en Nederland zeiden daar niets van te weten. Nu is duidelijk geworden dat een student van de universiteit van Cork donderdag een onderzoeksballon met instrumenten had opgelaten. Met het gps-systeem van het toestel kon zaterdag boven Gent geen contact meer worden gelegd, waarschijnlijk op het moment dat de ballon explodeerde.