Twitter weert Geert Wilders halve dag lang

Twitter heeft het account van Geert Wilders vrijdag een halve dag lang geblokkeerd. Het sociale medium strafte de PVV-leider voor een tweet die hij plaatste over D66 en antisemitisme.

"Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van @D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat", luidde het bericht van @geertwilderspvv.

Hij reageerde op een tweet van D66-voorman Rob Jetten. "Iedereen moet de vrijheid hebben te geloven wat hij of zij wil. Laten we altijd opstaan tegen antisemitisme, in Nederland en Europa", zei Jetten, naar aanleiding van een demonstratie tegen antisemitisme woensdag voor het Kamergebouw in Den Haag.

Wilders kon halverwege de avond weer tweets versturen en deed dat ook meteen. Volgens de PVV-voorman heeft Twitter hem wel de wacht aangezegd en gedreigd zijn account definitief te weren.