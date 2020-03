Twintigtal gevangenen in isolatie vanwege ziekteverschijnselen

Een twintigtal gevangenen in verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland zijn geïsoleerd omdat ze mogelijk het coronavirus onder de leden hebben. Ze hebben lichte klachten die op de ziekte zouden kunnen wijzen, vooral verkoudheid, hoesten en koorts, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Het ministerie wil niet zeggen om hoeveel gedetineerden het gaat, maar volgens ingewijden zijn het er ongeveer twintig. Zeker twee van hen zitten vast in de gevangenis in het Brabantse Grave, meldt EenVandaag.

Omdat er nog maar weinig tests beschikbaar zijn, worden ook gevangenen alleen als ze erg ziek zijn getest op het coronavirus. Uit voorzorg zijn de zieken afgezonderd. Verder mogen gedetineerden in deze gevangenissen alleen nog in kleinere groepen samenkomen om bijvoorbeeld te sporten of te werken.

Als de mogelijk besmette gedetineerden zieker worden, volgen er volgens het ministerie strengere maatregelen. Dan moet iedereen die met hen in aanraking is geweest ook in isolatie. Gevangenispersoneel dat in hun buurt is geweest, zou moeten thuisblijven.

Gedetineerden maken vanaf donderdag mondkapjes die kunnen helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Die gaan de gevangenissen ook zelf gebruiken, zegt het ministerie.