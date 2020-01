Twijfels over reorganisatie Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft nog veel twijfels en vragen over de aangekondigde reorganisatie van de Belastingdienst. Veel fracties vragen zich af of het splitsen van de dienst de geconstateerde problemen oplost.

Regeringspartij VVD liet zich zeer kritisch uit. „Gaan meer koks in de keuken het gerecht beter maken?”, zo vroeg VVD-Kamerlid Lodders dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de reorganisatie.

Het kabinet wil de afdelingen Toeslagen en Douane afsplitsen van de Belastingdienst. En er komen twee staatssecretarissen. De ene gaat zich ontfermen over het innen van belastingen en de hervorming van het belastingstelsel. De andere wordt verantwoordelijk voor de afdeling Toeslagen en voor de Douane.

ChristenUnie-Kamerlid Bruins was ook kritisch: „Ik ben niet op voorhand tegen, maar ik heb wel grote zorgen.” GroenLinks vindt dat fiscaal beleid en de afdeling Toeslagen niet moeten worden gescheiden. De Kamer vindt dat minister Hoekstra bij de reorganisatie betrokken moet blijven omdat hij die, na het aftreden van staatssecretaris Snel vanwege de toeslagenaffaire, ook in gang heeft gezet. Door de affaire met de kinderopvangtoeslagen moesten honderden en mogelijk zelfs duizenden ouders ten onrechte geld terugbetalen, soms tienduizenden euro’s.

Premier Rutte vindt dat hele systeem van huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag op de schop moet. „Dat alleen al 7 miljoen mensen een zorgtoeslag krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Dat moet op een eenvoudiger manier met het inkomen verrekend worden.” De nieuwe staatssecretaris moet voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een alternatief systeem ontwikkelen. Bij de ontwikkeling gelden volgens Rutte geen taboes: „Anders gaat het niet lukken.”

Wie de twee nieuwe staatssecretarissen worden, is nog niet bekend. D66 zoekt nog steeds naar kandidaten.