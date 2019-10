Twijfels bij Kamer over interim-bestuurder Haga

De Tweede Kamer heeft twijfels bij de interim-bestuurder die door de leiding van het Cornelius Haga Lyceum naar voren is geschoven. VVD, D66 en de SP vragen zich af of Marcel Heuver de juiste persoon is om schoon schip te maken bij de omstreden islamitische school, omdat hij al eerder als adviseur optrad voor het huidige bestuur.

Het schoolbestuur heeft zijn taken nog niet aan Heuver overgedragen. Volgens de huidige leiding moeten eerst de statuten worden aangepast om dit mogelijk te maken, omdat Heuver geen moslim is. Volgens Slob is dit geen reden voor weken uitstel, zoals de school stelt, maar toch heeft de minister het bestuur nog tot 12.00 uur op donderdag gegeven om terug te treden. Een eerdere deadline om de taken over te dragen verliep maandag om middernacht.

D66-Kamerlid Paul van Meenen vraagt zich af of de interim-bestuurder de huidige omstreden leiding niet via de achterdeur in de school kan houden, door ze bijvoorbeeld aan te stellen als „leraar of conciërge”.

Maar daar kan volgens Slob geen sprake van zijn. Het eerste deel van Slobs zogenoemde aanwijzing aan de school was het vertrek van het huidige bestuur. Daarna moet er voor worden gezorgd dat de school afstand neemt van personen die volgens de onderwijsinspectie „anti-democratisch gedachtegoed” uitdragen. De schoolleiding onderhield volgens inlichtingendienst AIVD banden met zulke personen.

Het debat woensdagochtend werd voorafgegaan door een kort vertrouwelijk overleg, iets waar de Kamer zelf om had gevraagd. Ingewijden bevestigen dat het ook hier over de Amsterdamse school ging, maar wat precies werd besproken, of waarom dat vertrouwelijk moest, wilden Kamerleden en het ministerie niet zeggen.