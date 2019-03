Tweede windmolenpark op zee zonder subsidie

De overheid heeft opnieuw marktpartijen bereid gevonden een windmolenpark op zee aan te leggen zonder subsidie. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Hij verwacht begin juni te kunnen zeggen wie het tweede subsidieloze windpark voor de Nederlandse kust park daadwerkelijk mag gaan bouwen.

Het windmolenpark, dat straks moet gaan voorzien in 2,5 procent van de Nederlandse stroombehoefte, verrijst voor kust bij Noordwijk in Zuid-Holland. In datzelfde gebied is Vattenfall inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het eerste subsidieloze windpark op zee. Het Zweedse energiebedrijf verkreeg vorig jaar het recht om dat te gaan bouwen in een aanbestedingsprocedure.

Subsidieloos wil zeggen dat het energiebedrijf de aanleg van het windpark volledig uit eigen zak betaalt. Dat is mogelijk omdat de kosten de afgelopen jaren drastisch zijn gedaald. Voor het eerst moet dit keer ook een vergoeding aan de overheid worden betaald voor het gebruik van de territoriale wateren. De aansluiting van windparken op het elektriciteitsnet door netbeheerder TenneT wordt wel met gemeenschapsgeld gefinancierd.