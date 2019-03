Tweede SGP-Senaatszetel onder druk; vierde CU-zetel ook nog spannend

Hoeveel zetels behalen CU en SGP de zetels in de Eerste Kamer? In dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Gaat de CU een vierde Senaatszetel halen? Het blijft nog even spannend. Ook voor de SGP is het nog geen gelopen race of de partij de tweede zetel in de Eerste Kamer behoudt. De leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei de leden de Senaat.

ChristenUnie

De ChristenUnie lijkt op dit moment uit te komen op vier Senaatszetels. In Noord-Holland, waar de partij dit keer met een eigen lijst meedoet (in plaats van samen met de SGP) komt de partij volgens de laatste uitslagen op twee zetels uit. Dat zou een belangrijke winst zijn, omdat iedere Statenzetel in die provincie goed is voor 0,22 Eerste Kamerzetel. CU Noord-Holland zelf benadrukt echter nog dat de het in de provincie nog geen uitgemaakte zaak is; de tweede Statenzetel is nog niet zeker.

Op eigen kracht zou de ChristenUnie dan uitkomen op 3,56 Senaatszetel. Daarnaast is er de gecombineerde CU-SGP-lijst in Noord-Brabant, die opnieuw een zetel haalt. Die telt in de Eerste Kamer voor 0,2 zetel.

SGP

Op dit moment lijkt de SGP een provinciale zetel te verliezen in Zuid-Holland en Flevoland. Deze zetels hebben een gewicht van respectievelijk 0,29 en 0,04 zetel voor de Eerste Kamer.

De SGP zou daarmee op eigen kracht uitkomen op 1,82 Eerste Kamerzetel. De gecombineerde CU-SGP-zetel in Noord-Brabant lijkt de ChristenUnie nodig te hebben.

In zowel Utrecht als Zeeland moeten in nog twee gemeenten de uitslagen worden bekendgemaakt. In al deze gemeenten is de SGP traditioneel relatief ondervertegenwoordigd. Concreet betekent dit dat ook de tweede Statenzetel in Utrecht en de zesde in Zeeland allerminst zeker zijn.

Zonder deze twee Statenzetels komt de SGP op eigen kracht op 1,66 Eerste Kamerzetels uit.

Tekenend voor het verloop van de avond is dat de SGP in stemmenaantal wint, maar door de hogere opkomst op een lager percentage uitkomt. Enkele voorbeelden:

Barneveld: van 6891 (28,8 procent) naar 7717 stemmen (27 procent);

Hardinxveld-Giessendam: van 2058 (27,1 procent) naar 2079 stemmen (23,6 procent);

Waddinxveen: van 1293 (12,7 procent) naar 1383 stemmen (10,2 procent).

Partijleider Kees van der Staaij blijft echter hoop houden, zo zei hij op de uitslagenavond van de SGP in Nootdorp.

Uit concrete uitslagen totnutoe blijkt mooie stemmenwinst voor SGP in heel veel plaatsen zoals Reimerswaal, Renswoude, Wierden, Twenterand. Door hogere opkomst vaak toch in percentage achteruit. Blijft spannend! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 20 maart 2019

Ook de score in andere provincies is uiteraard van belang, maar met name de provincies met veel inwoners wegen zwaar voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen bij de ChristenUnie belangrijk voor de SGP. In Noord-Brabant lijkt de CU-SGP-combinatie opnieuw een zetel te halen. Als de CU de stem van dit Statenlid niet nodig heeft voor het aantal zetels in de Senaat, dan kan worden afgesproken dat deze politicus op de SGP stemt.

Huidige situatie

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 haalde de SGP in de zes provincies waar de partij zelfstandig meedeed omgerekend 2,15 Eerste Kamerzetels.

De gecombineerde CU-SGP-zetels in Noord-Holland en Noord-Brabant waren goed voor 0,42 Eerste Kamerzetels. Naar welke van de twee partijen dit aandeel gaat, moeten CU en SGP samen eens worden.

De verkiezingsuitslag voor CU en SGP was in 2015 als volgt:

Zuid-Holland: CU 3 Statenleden, SGP 3 (dit telt voor 0,29 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Noord-Holland: CU 1 Statenlid, gecombineerd met SGP (0,22 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Noord-Brabant: CU 1 Statenlid, gecombineerd met SGP (0,2 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Gelderland: CU 4 Statenleden, SGP 3 (0,16 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Utrecht: CU 3 Statenleden, SGP 2 (0,12 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Overijssel: CU 4 Statenleden, SGP 2 (0,11 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Friesland: CU 3 Statenleden, SGP 0 (0,07 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Groningen: CU 4 Statenleden SGP 0 (0,06 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Flevoland: CU 3 Statenleden, SGP 2 (0,04 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Zeeland: CU 2 Statenleden, SGP 6 (0,04 Eerste Kamerzetel per Statenlid);

Andere provincies

De ChristenUnie is op dit moment niet vertegenwoordigd in Limburg, en dat blijft zo. De partij deed daar wel mee aan de verkiezingen.

De SGP heeft op dit moment geen zetels in Limburg, Drenthe, Groningen en Friesland. In Drenthe en Friesland deed de partij woensdag wel mee.

