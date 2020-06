Tweede Kamer wil geen handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen

De Tweede Kamer wil geen handelsverdrag van de Europese Unie met een aantal Latijns-Amerikaanse landen (Mercosur). Een meerderheid steunde een motie van de Partij voor de Dieren waarin het kabinet wordt gevraagd Brussel te laten weten dat het zijn steun voor het verdrag intrekt.

Er is al langer kritiek op het handelsverdrag in de Tweede Kamer. Er zijn zorgen over onder meer de gevolgen voor het milieu en de boeren. Regeringspartij ChristenUnie heeft eerder ook al laten weten geen groen licht te kunnen geven aan Mercosur.

De Europese Unie heeft vorig jaar na twintig jaar onderhandelen een principe-akkoord bereikt met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay over het verdrag. Dat wordt nu verder juridisch uitgewerkt. De Europese Commissie zei eerder dat het handelsakkoord het beste instrument is om het klimaat en het Amazonegebied te beschermen.

Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer stemde begin dit jaar nog in met het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA). Dat ligt nu in de Eerste Kamer. Het wordt heel moeilijk voor het kabinet om daar een meerderheid achter het verdrag te krijgen.