Tweede Kamer wil Facebook spreken over lek

De Tweede Kamer wil vertegenwoordigers van Facebook en andere grote internetbedrijven spreken over de manier waarop zij omgaan met de privacy van hun gebruikers. Aanleiding is een lek waardoor de persoonlijke gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers, onder wie 89.000 Nederlanders, mogelijk in handen zijn gekomen van het omstreden onderzoeksbureau Cambridge Analytica.

Op initiatief van GroenLinks wordt over de kwestie een hoorzitting gepland. „Het lijkt er op dat bedrijven als Facebook actieve inspanningen doen om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en te exploiteren”, aldus Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg. „Ik wil meer duidelijkheid over onze privacy en daarom is deze hoorzitting hard nodig.”

Welke bedrijven precies worden uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven, wordt naar verwachting volgende week duidelijk. „In ieder geval Facebook en Google”, zegt een woordvoerster van GroenLinks.