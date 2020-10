Tweede Kamer wil af van bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (bsa), dat studenten in het hoger onderwijs en op de universiteit aan het einde van het eerste studiejaar krijgen en waardoor zij mogelijk moeten stoppen met de studie, moet worden afgeschaft. Daar moet een niet-bindend advies voor in de plaats komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie daarvoor van GroenLinks-lid Lisa Westerveld.

Instellingen hanteren verschillende voorwaarden, zoals een minimum aan studiepunten in het eerste studiejaar, waar de student aan moet voldoen om de opleiding te mogen vervolgen. Vanwege de coronacrisis is het bsa al opgeschort. Studenten die vanwege corona vertraging oplopen, kunnen ook het volgende studiejaar gebruiken om aan de voorwaarden te voldoen.

Volgens Westerveld doet het bsa afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de student. Ook zou het studenten belemmeren om bestuursactiviteiten of vrijwilligerswerk te doen. Bovendien volgen veel afgewezen studenten na een negatief bsa dezelfde opleiding, maar dan aan een andere instelling. „Goede begeleiding en een volwassen gesprek over hun toekomst, is voor studenten veel waardevoller dan dit advies dat geen advies is.”

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) staat welwillend tegenover het plan. Eerder zei ze dat instellingen door het bsa studenten in feite „aan het rondpompen” waren. „Dat was dus niet hoe het bedoeld was.”

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt van „een absolute mijlpaal” en noemt het „meer dan terecht dat nu eindelijk wordt afgerekend met deze perverse prikkel”. Volgens de LSVb veroorzaken bindende adviezen vooral hoge kosten en leveren ze niets op. Veel studenten die nu een bsa krijgen, zouden eerder gebaat zijn bij „extra studiebegeleiding en ondersteuning” in plaats van „iemand die hen de deur wijst”.

De bond stelt dat het bsa bijdraagt aan de toch al hoge druk die studenten ervaren. In combinatie met „de belachelijk hoge schulden waar zij zich in moeten steken” leidt die druk tot veel mentale problemen, zegt voorzitter Lyle Muns.