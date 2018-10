Tweede Kamer wil aanpassing campagne donorwet

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet de voorlichtingscampagne over de nieuwe donorwet die in 2020 van kracht wordt laten aanpassen.

Die oproep deden PVV, GroenLinks en VVD (samen 67 zetels) woensdag in een motie.

De overkoepelende slogan van de campagne is nu ”(Niet) Kiezen is ook een keuze.” Eind september lieten de drie partijen in een Kamerdebat al weten dat veel te cryptisch te vinden en tot op zekere hoogte ook verwarrend en misleidend. „Wie niet kiest, is donor”, aldus PVV-Kamerlid Agema destijds. Kern van de nieuwe wet is dat burgers die geen keuze laten vastleggen in het donorregistratiesysteem daarmee impliciet te kennen geven orgaandonor te willen zijn.

In de motie die de drie partijen woensdag indienden staat dat de voorlopige kernboodschap van de campagne „onvoldoende duidelijkheid” geeft over de consequentie van het niet maken van een keuze in het registratiesysteem. PVV, GroenLinks en VVD willen daarom een nieuwe slogan die „volledig en neutraal” is. De overheid moet duidelijk maken „dat geen keuze maken ertoe leidt dat iemand als niet bezwaarhebbend zal worden geregistreerd.”

In de Tweede Kamer hebben de drie partijen geen meerderheid. Ze kregen echter bijval van D66-Kamerlid Pia Dijkstra, die de initiatiefneemster is van de nieuwe donorwet. „Ik ben het met de rest van de Kamer eens dat de slogan duidelijk moet zijn. We moeten deze slogan dan ook aanpassen”, zei ze woensdag. De huidige kernboodschap is daarmee van de baan.

Welke tekst ervoor in de plaats komt, werd woensdag nog niet duidelijk. Dijkstra zei woensdag voorstander te zijn van een vragende slogan, zoals bijvoorbeeld: ”De nieuwe donorwet: wat verandert er voor mij?”

Als het aan GroenLinks ligt, gaat minister Bruins aan de informatievoorziening over de wet aan laaggeletterden en licht verstandelijk beperkten nog meer prioriteit geven dan waar het huidige plan van aanpak nu in voorziet. VVD en D66 zouden graag zien dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de bestaande mogelijkheden voor patiënten die willen overlijden door euthanasie om organen te doneren.

De Tweede Kamer zou donderdagmiddag stemmen over alle ingediende voorstellen.