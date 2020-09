Tweede Kamer verdeeld over Gouden Koets

De Tweede Kamer is verdeeld over de toekomst van de Gouden Koets. Over het gebruik van het rijtuig tijdens Prinsjesdag is discussie ontstaan omdat op een zijpaneel een koloniaal tafereel te zien is.

De Gouden Koets kan volgend jaar na een jarenlange restauratie weer worden ingezet. Maar dinsdag werd bekend dat de koets in 2021 tijdens Prinsjesdag in een museum staat voor een tentoonstelling.

Dat besluit wakkerde de discussie weer aan over wat er met de koets uit 1898 moet gebeuren. De gewraakte afbeelding toont een huldeblijk van de toenmalige koloniën, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen.

De Tweede Kamer is grofweg in twee kampen verdeeld. Links wil dat de Gouden Koets in het museum blijft, rechts wil de traditie behouden.

„In een museum kan de Gouden Koets het hele jaar bekeken worden in plaats van alleen op Prinsjesdag. Bovendien kunnen de afbeeldingen op de koets dan besproken worden, waarbij ook de donkere bladzijden uit onze koloniale geschiedenis aan bod komen”, laat de PvdA weten. Dat vinden ook SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De PVV, SGP en Forum voor Democratie willen dat het rijtuig op de derde dinsdag in september het koningspaar naar de Ridderzaal blijft brengen. Daar spreekt de koning dan de troonrede uit. „Het is een mooie traditie”, meent Thierry Baudet van Forum. Volgens Geert Wilders (PVV) zou afschaffen neerkomen op „capitulatie voor extremisten”.

Harry van der Molen van het CDA vindt dat de koning zelf moet beslissen of hij de koets wil gebruiken. „Wat ons betreft hoeft de Gouden Koets niet definitief in een museum te worden opgeborgen.” De VVD heeft nog geen standpunt in de kwestie. „Hoe Prinsjesdag er na corona uitziet moeten we te zijner tijd zien”, laat Bart Smals weten.

De Gouden Koets is voor het laatst in 2015 ingezet op Prinsjesdag. Sindsdien maakte koning Willem-Alexander op deze dag gebruik van de Glazen Koets.