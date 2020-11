Tweede Kamer tegen identiteitsverklaringen reformatorisch onderwijs

Reformatorische scholen liggen in de Tweede Kamer onder vuur vanwege identiteitsverklaringen. Zes vragen.

Hoe komt het dat de Kamer opeens een punt van maakt van identiteitsverklaringen op reformatorische scholen?

De Kamer debatteerde maandag over een wet die de eisen voor het burgerschapsonderwijs aanscherpt. De afgelopen maanden maakten orthodoxe belangenorganisaties in het onderwijs en diverse hoogleraren bezwaar tegen deze wet die een inbreuk betekent op de vrijheid van onderwijs.

Progressieve politici vinden daarentegen dat de wet niet ver genoeg gaat en eisen dat scholen zaken als een homoseksuele leefwijze niet afkeuren.

De kwestie kwam de afgelopen dagen in een stroomversnelling toen het dagblad Trouw twee jongeren met homoseksuele gevoelens die vroeger op het Van Lodenstein College en de Pieter Zandt Scholengemeenschap zaten, hun ongenoegen liet uiten over de identiteitsverklaringen. Ook homobelangenorganisatie COC stuurde een brief naar de Kamer over deze kwestie.

Wat houden die identiteitsverklaringen in?

Een aantal reformatorische scholen heeft zo’n identiteitsverklaring. Daarin wordt onder meer gevraagd om onderschrijving van de grondslag en erkenning van de Bijbelse lijn dat seksualiteit binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw een plaatsheeft. Wie de verklaring niet ondertekent, wordt niet toegelaten.

Maar Nederland heeft toch vrijheid van onderwijs?

Dat klopt. Maar die vrijheid is niet onbegrensd. Onderwijswetten stellen nadere regels aan het onderwijs.. Maar als het gaat om het toelatingsbeleid hebben scholen tot nu toe wel ruimte om eigen regels te stellen.

Minister Slob vindt dat scholen die ruimte ook moeten houden. Hij legde maandag aan de Tweede Kamer uit dat de Grondwet gewijzigd dient te worden als de Kamer daarvan af wil.

Volgens de bewindsman is het mogelijk dat scholen een verklaring van ouders vragen omtrent hun visie op homoseksualiteit én dat de school tegelijk een veilig klimaat biedt voor jongeren met homoseksuele gevoelens.

Wil de Tweede Kamer dan niet luisteren naar deze redenering?

SP, GroenLinks, PvdA en coalitiepartij D66 in ieder geval niet. Die dienden gisteren samen een motie in waarin staat dat de regering een eind moet maken aan deze verklaringen. SP-Kamerlid Kwint noemde de verklaringen „onzin”. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen discrimineren de scholen met identiteitsverklaringen al voor de leerling binnen is: „Iedereen heeft recht op eigen waarden, maar niet op eigen wetten.”

D66 wil ook kritisch gaan kijken naar identiteitsverklaringen van ondermeer peuterspeelzalen waarin afspraken staan over tv-bezit en kleding.

Omdat ook de VVD liet weten de motie te steunen, ontstond een ruime meerderheid voor de motie. De stemming is volgende week dinsdag.

Verdwijnen de identiteitsverklaringen dan binnenkort?

Waarschijnlijk niet. Het is nog maar de vraag of Slob de motie uit wil voeren. Als er een Grondwetsherziening nodig is, dan duurt dat afschaffing nog jaren.

Ging het dan maandag helemaal niet over burgerschap?

Weinig. De wetswijziging waarin staat dat scholen meer aandacht moeten besteden aan de democratische basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, aanvaardt de Kamer De fundamentele bezwaren die tegen deze wet zijn ingebracht, werden maandag min of meer alleen door de christelijke partijen en de PVV onderstreept.

ChristenUnie-kamerlid Bruins constateerde aan het eind van het debat met spijt in zijn stem dat 80 procent van de debattijd opging aan 0,6 procent van de scholen.

Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als basiswaarden?

Wat moeten wij met de wet burgerschap?

Zes kritische vragen over burgerschap aan minister Slob

Bijzonder onderwijs bij uitstek in staat om op te leiden tot goed burgerschap

Deze vier thema’s houden Rutte III nog wel even bezig