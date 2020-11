Tweede Kamer steunt motie Tempelberg niet

Een verzoek aan de regering om voortaan geen VN-resoluties meer te steunen waarin alleen met de Arabische naam naar de Tempelberg verwezen wordt, haalde deze dinsdag geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Alleen PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, FVD en de Kamerleden Krol en Van Haga steunden de motie. Daarmee kwam de stemverhouding op 51 voorstemmen tegenover 99 tegenstemmen.

Voor een minder vergaand verzoek was in de Eerste Kamer vorige week wèl een meerderheid. De Senaat nam met 50 voorstemmen tegenover 25 tegenstemmen een motie aan waarin de regering werd verzocht „zo veel mogelijk” tegen VN-resoluties met de genoemde aanduiding te stemmen.

Nederland stemde recent in de Verenigde Naties voor een resolutie waarin alleen met de Arabische naam Haram al-Sharif naar de Tempelberg in Jeruzalem verwezen wordt. In de resolutie wordt wel gesproken over „het belang van de stad Jeruzalem voor de drie monotheïstische godsdiensten.” Nederland stemde al vaker voor VN-resoluties met alleen de Arabische naam.

De motie in de Tweede Kamer was ingediend door de ChristenUnie, mede namens CDA en SGP. „Keer op keer worden in de VN zeer eenzijdige resoluties tegen Israël aangenomen. Tot mijn grote ergernis steunt Nederland het grootste deel van deze resoluties, wat in strijd is met een eerdere oproep van de Tweede Kamer”, aldus ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vorige week. „Eén van de dieptepunten is een resolutie die, door enkel de islamitische naam van de Tempelberg te gebruiken, moedwillig de Joodse geschiedenis en wortels van het land ontkent.”

Minister Blok van Buitenlandse Zaken had de motie ontraden. De bewindsman bracht naar voren dat een voor- of tegenstem afhangt van de inhoud van een resolutie, omdat „er verder in de resolutie verstandige zaken kunnen staan.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de zogeheten Abrahamakkoorden. In een door de PVV ingediende motie wordt steun uitgesproken „voor de historische Abraham-akkoorden die onder leiding van de Amerikaanse president Trump tot stand zijn gekomen, in het belang van de vrede in het Midden-Oosten.” Eerder dit jaar sloot Israël vrede met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan.

De PVV diende verder een motie in over het verplaatsen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Net als bij de eerdere pogingen van de partij haalde die geen meerderheid. Steun kwam alleen van ChristenUnie, SGP, FVD en de Kamerleden Krol en Van Haga.