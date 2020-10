Tweede Kamer stemt ‘per ongeluk’ voor hoger salaris in de zorg

Door een fout van een Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie heeft een nipte meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag voor een forse structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers gestemd. Een motie van PVV-leider Geert Wilders daartoe kreeg daarom in een hoofdelijke stemming 69 Kamerleden achter zich, terwijl 67 Kamerleden tegen stemden.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) stemde per ongeluk voor de motie, laat ze weten. Haar partijgenoot Joël Voordewind zei direct daarna tegen Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib dat Van der Graaf „geacht werd voor de motie te hebben gestemd”, maar dat verandert niets aan de uitslag. De opmerking wordt wel in het officiële verslag opgenomen.

Eerdere moties met dezelfde strekking van de PVV en van de SP werden de afgelopen maanden steeds net niet aangenomen in hoofdelijke stemmingen. In de zomer ontstond ophef toen Kamerleden van de coalitie voor de stemming snel vertrokken, omdat ze zagen dat de oppositie met meer mensen aanwezig was. De stemming ging daarop niet door, omdat er te weinig Kamerleden waren.

Wilders toonde zich na de stemming van dinsdag opgelucht. „Dit is geweldig nieuws”, zei hij. Hij wil voorafgaand aan het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer een brief van het kabinet over de manier waarop het de motie wil gaan uitvoeren. Ook andere voorstanders van een hoger zorgsalaris reageerden meteen blij op Twitter.

Dinsdag waren tijdens de stemmingen 136 van de 150 leden aanwezig. Het kabinet moet in beginsel een motie uitvoeren, maar kan er ook een eigen draai aan geven of naast zich neerleggen. In het ergste geval zegt de Kamer het vertrouwen op in het kabinet.

Het kabinet is nu tegen een verhoging van de zorgsalarissen, onder meer omdat de lonen de afgelopen jaren al flink zijn gestegen. Ook wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Wel is er een zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten.

De verwachting is dat een structurele loonsverhoging van zorgpersoneel een onderwerp zal worden tijdens de volgende kabinetsformatie.