Tweede Kamer spreekt met bezorgde gerechtstolken

Het openstellen van het tolkenregister voor tolken met een lagere taalbeheersing strijdt met Europese regels over eerlijke rechtspraak.

Dat zei een delegatie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers die woensdag op uitnodiging van de justitiewoordvoerders langskwam in het Tweede Kamergebouw. De groep neemt al een week geen vertaalwerk meer aan voor het OM, de politie en de IND.

Grapperhaus wil ook tolken toelaten van het niveau B2 (havo/ mbo4). Gebrek aan vertalers zou daarvoor de reden zijn, maar dat betwist de actiegroep. De tolken zijn verder beducht voor een tarievenoorlog, doordat het ministerie het contracteren overlaat aan diverse uitzendbureaus. Een schijnconstructie, aldus de groep.

D66 wil van Grapperhaus weten waarom hij niet per taal bekijkt of het toelaten van B2-tolken noodzakelijk is. De partij vindt verder dat de minister moet uitzoeken of de schaarste te maken kan hebben met de contractvoorwaarden van de bemiddelingsbureaus.