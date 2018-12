Tweede Kamer: Onderzoek vroege echo in 2020 starten

De Tweede Kamer wil dat zwangere vrouwen uiterlijk vanaf 2020 een 13-wekenecho kunnen laten doen.

Een motie van D66 en VVD die daartoe opriep, kreeg dinsdag voldoende stemmen. Vooralsnog zou zo’n vroeg echoscopisch onderzoek moeten worden aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie. Na een evaluatie beslist de politiek over een structurele invoering.

De Gezondheidsraad adviseerde al eind 2016 om het prenatale screeningsaanbod uit te breiden met een extra, vroege echo. In zijn reactie op dat advies zei staatssecretaris Blokhuis (VWS) vorige maand echter eerst een tussenstap te willen zetten. Hij wilde in kaart brengen welke voors en tegens van de echo al bekend zijn, welke extra kosten ermee gepaard gaan en of echoscopisten hun protocollen tijdig op orde kunnen hebben.

Die reactie was tegen het zere been van D66 en VVD. Uiteindelijk boden de twee Blokhuis alsnog ruimte voor een tussenstap, mits het onderzoek in 2020 begint.