Tweede Kamer niet terug van herfstreces om failliete ziekenhuizen

De Tweede Kamer onderbreekt de herfstvakantie niet om zich te buigen over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis, bleek donderdag.

PVV-Kamerlid Agema vroeg de zorgspecialisten van de Kamer vrijdagmiddag bijeen te komen voor een debat met verantwoordelijk minister Bruno Bruins. Het voorstel kreeg alleen steun van GroenLinks en PvdA. Agema vreest dat de ziekenhuiszorg in het geding is.

Ook de SP wil actie van Bruins. De minister van Volksgezondheid „moet het initiatief nemen om te komen tot een doorstart van de ziekenhuizen”, stelt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Hij ziet in het donderdag uitgesproken faillissement van de Flevolandse en Amsterdamse ziekenhuizen „ook het faillissement van marktwerking in de zorg. Doordat minister Bruins niet heeft ingegrepen, worden de patiënten en het personeel de dupe.” Ook SGP-leider Kees van der Staaij vreest dat patiënten van noodzakelijke zorg verstoken blijven.

Bruins wilde zich de afgelopen dagen nauwelijks uitspreken over de ondergang van de ziekenhuizen, maar schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij „intensief contact” met alle betrokkenen heeft gehad „om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden.” Op het ministerie is ook een crisisstaf ingericht.

Het ministerie zorgt ervoor dat de ziekenhuizen voor hun laatste behandelingen hun aansprakelijkheidsverzekering niet verliezen. Het departement stelt zich garant om het eigen risico van de verzekering zo nodig op te brengen.

