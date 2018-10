Tweede Kamer laat Siriz nog weken bungelen

De Tweede Kamer wil in december nog een aparte beraadslaging over de kwaliteitscriteria waaraan organisaties die onbedoeld zwangere vrouwen keuzebegeleiding bieden zich moeten houden.

Tot die tijd ligt Siriz op de pijnbank van GroenLinks en PvdA, zo bleek donderdag tijdens het debat over de zorgbegroting voor 2019.

Het ministerie organiseert nog dit najaar een inschrijfronde voor hulporganisaties die in aanmerking willen komen voor overheidssubsidie. Dat Siriz daaraan mag meedoen, staat nog steeds niet helemaal vast. Doorslaggevend daarvoor zijn de stemmingen op 30 oktober over een donderdag door GroenLinks en PvdA ingediende motie. Zij willen een subsidieverbod voor hulpinstellingen die bestuurlijk, financieel of rechtmatig met prolifeorganisaties verweven zijn.

Als die motie een meerderheid krijgt, is Siriz vanwege haar banden met de VBOK de klos en is het in december te houden debat voor de organisatie niet meer relevant.

VVD en D66 zijn omwille van hun samenwerking met CU en CDA kritisch over de GL/PvdA-motie, maar wilden donderdag nog niet verklaren dat ze ertegen gaan stemmen. „We gaan er heel goed over nadenken”, zei D66-Kamerlid Vera Bergkamp desgevraagd.

Ook Bergkamp kwam met een motie die op 30 oktober in stemming komt. Haar eis luidt dat hulporganisaties alleen gesubsidieerd mogen worden als hun missie en hun doelstellingen niet van invloed zijn op hun voorlichting en hun keuzehulp. Met de steun van VVD en SP erbij kan deze motie nu al rekenen op een ruime meerderheid. Formeel mag Siriz dan meedoen, maar als de Kamer in het debat in december dit criterium heel concreet gaat invullen, wordt de organisatie daarmee in feite onder curatele gesteld.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) toonde zich verrast over de vergaande manier waarop de Kamer zich met zijn subsidiebeleid bemoeit.

„Ik kan mij voorstellen dat bij het opstellen daarvan in principe wordt gezegd dat dit een kabinetskwestie is”, zei hij donderdag, later gevolgd door: „maar dit is zo’n delicate zaak dat ik me kan voorstellen dat de Kamer er wat van wil vinden.”

De GL/PvdA-motie over een verbod op verwevenheid met prolifeorganisaties gaat de CU-bewindsman te ver. Wel gaat hij op verzoek van D66 de dwarsverbanden tussen Siriz en de VBOK nog exact in kaart brengen, zo beloofde hij. Met de D66-motie waarin staat dat de missie en de doelstellingen van Siriz niet sturend mogen werken, kan hij leven, zij het met moeite. „De lat wordt zo wel hoog gelegd”, aldus Blokhuis.

