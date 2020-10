Tweede Kamer krijgt laatste woord over coronamaatregelen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat er toch mee akkoord dat niet hij maar de Tweede Kamer het laatste woord krijgt over nieuwe maatregelen die nodig zijn voor de coronabestrijding. De tijdelijke coronawet wordt daarop aangepast.

Vrijdag brachten acht partijen –regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, aangevuld met PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP– een reeks gezamenlijke wijzigingsvoorstellen naar buiten die onder meer het zogenaamde bekrachtigingsrecht van de Tweede Kamer regelen. Alleen onvoorziene spoedsituaties zijn daarvan uitgezonderd.

Nu er over dit hete hangijzer overeenstemming is bereikt, is er voldoende steun voor de coronawet, die volgende week wordt behandeld in de Tweede Kamer.

„Hiermee zetten we grote stappen vooruit ten opzichte van de huidige noodverordeningen waaraan iedereen zich nu moet houden”, zei SGP-leider Van der Staaij vrijdag. „Op basis daarvan kan de regering grondrechten te makkelijk inperken en heeft de volksvertegenwoordiging het nakijken. Voor mij was het een harde eis dat niet de regering, maar het parlement het laatste woord heeft.”

Bronnen rond de coalitie bevestigden donderdag verder dat de wet de minister niet de bevoegdheid geeft om verpleeghuizen bij een nieuwe corona-uitbraak opnieuw een landelijk bezoekverbod op te leggen. De angst daarvoor speelde met name bij D66 en de ChristenUnie.

Om te voorkomen dat de wet zou worden weggestemd, kwam De Jonge de Kamer begin deze week ook al tegemoet: onder meer ten aanzien van de ministeriële regelingen die hij zou mogen uitvoeren zonder wettelijke basis als onvoorziene omstandigheden hem daartoe zouden nopen. Het oorspronkelijke plan was dat hij zo’n spoedregeling snel zou omzetten in een wetsvoorstel. Omdat de Kamer dat te mager vond, schreef De Jonge dinsdag dat hij een dergelijke regeling meteen intrekt als één van beide Kamers zo’n wet niet steunt.

De boetes voor het schenden van de afstandsnorm en het groepsvormingsverbod gaan in de nieuwe wet omlaag van 390 naar 90 euro. Ook de werkingsduur van de coronawet wordt ingekort: dat wordt drie maanden in plaats van zes.