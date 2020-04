Tweede Kamer gaat weer wat vaker vergaderen

De Tweede Kamer gaat vanaf komende week weer wat vaker vergaderen. Wel blijft het aantal bijeenkomsten beperkt waarbij fracties fysiek aanwezig moeten zijn. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Kamer donderdag besloten.

De afgelopen maand was de Kamer grotendeels op slot en nagenoeg alleen open voor plenaire debatten over de coronacrisis. Ook waren er nog een paar kleinere overleggen en briefings waarin deskundigen uitleg gaven over de crisis.

„De verruiming is niet ongelimiteerd”, schrijft voorzitter Khadija Arib aan de Kamerleden. Er is gezocht „naar een goede balans tussen de continuïteit van het parlementaire proces en de zorg voor de gezondheid van Kamerleden, medewerkers en journalisten”.

Een aantal Kamerleden klaagde de afgelopen weken over de beperkte vergadermogelijkheden. Ze uitten de vrees dat het kabinet er wetgeving doorheen zou jassen. Premier Mark Rutte sprak dat deze week nadrukkelijk tegen.

Er wordt in beginsel één keer per week plenair vergaderd. Dat gebeurde de afgelopen weken ook al steeds, meestal op woensdag, over de aanpak en gevolgen van de coronacrisis.

Onderwerpen die te maken hebben met de coronacrisis houden prioriteit. Daarnaast zal er vergaderd worden over wetgeving die door de commissies is aangemerkt als spoedeisend. De Kamer blijft ook tijdens het tweeweekse meireces debatteren over de coronacrisis.

Om de Kamerleden de vereiste onderlinge afstand te laten bewaren, zullen de vergaderingen plaatsvinden in de grotere zalen. Daarbij zal er ook weer worden vergaderd in de Oude Zaal waar vroeger de plenaire vergaderingen plaatsvonden. Vanaf 20 april zal deze zaal weer worden gebruikt. Verder staan twee grote commissiezalen ter beschikking voor overleg.