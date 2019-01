Tweede ex-agent Bende van Nijvel gearresteerd

In België is een tweede voormalig rechercheur die betrokken was bij het onderzoek naar de beruchte Belgische Bende van Nijvel gearresteerd. Het gaat om de 70-jarige Francois A. uit Halle, bevestigt het Openbaar Ministerie. Vorig week werd de 62-jarige oud-rechercheur Philippe V. aangehouden op verdenking van het manipuleren van het onderzoek.

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief is nooit opgehelderd.

De arrestaties houden verband met een belangrijke wapenvondst in 1986, in het kanaal van Ronquières in Wallonië. Door de vondst konden verschillende overvallen met elkaar worden verbonden. In 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek echter dat de spullen pas enkele dagen voor de vondst gedumpt waren. Wat de rol en het motief van de twee oud-rechercheurs was, is onduidelijk.