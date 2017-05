Twee vliegtuigen Defensie ingezet tegen IS

Nederland zet dit jaar nog twee vliegtuigen in voor de strijd tegen terreurgroep IS in Irak en Syrië. Vanaf half juni zal een Nederlandse KDC-10 tankervliegtuig hiervoor vijf maanden worden gestationeerd in Koeweit. Daar gaat in het vierde kwartaal ook nog een C-130 transportvliegtuig heen voor twee maanden. Ongeveer negentig man personeel gaat met de vliegtuigen mee.

Dat meldden ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) woensdag aan de Tweede Kamer. Nederland heeft de anti-IS-coalitie opnieuw laten weten begin 2018 een aantal F-16’s te willen leveren indien daar behoefte aan bestaat. Daar moet nog wel een besluit over worden genomen.

Nederlandse commando’s die Iraakse militairen aan het front steunen, worden vanaf juni uitgerust met pantservoertuigen en andere beschermende middelen. Ook worden drones van het type Raven gestuurd.

Het aantal Nederlandse militairen in Irak loopt door de extra inzet tijdelijk op tot ongeveer 175, twintig meer dan eerder afgesproken.