Twee Tory’s naar andere fractie EU-parlement

Twee van de negentien Europarlementariërs van de Britse Conservatieve Partij hebben zich aangesloten bij een andere fractie in het Europees Parlement. Julie Girling en Richard Ashworth denken dat ze hun kiezers beter kunnen bedienen als lid van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste en invloedrijkste politieke groep in het parlement, waar ook het CDA in zit.

EVP-fractievoorzitter Manfred Weber zegt heel gelukkig te zijn met de komst van de twee. Ook CDA-Europarlementariër en EVP-vicefractievoorzitter Esther de Lange heet hen welkom.

De twee blijven wel lid van de Conservatieve Partij. De overige zeventien Tory’s blijven vooralsnog bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook de ChristenUnie/SGP deel van uitmaakt.