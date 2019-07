Twee ontsnapte gevangenen gepakt in Rotterdam

Twee gevangenen die vrijdag waren ontsnapt uit de gevangenis in het West-Vlaamse Ruiselede, zijn woensdagochtend opgepakt in Rotterdam. Ze liepen tegen de lamp bij een identiteitscontrole, melden Vlaamse media. België zal om hun overlevering vragen.

Het duo wist het gevangeniscomplex te verlaten nadat ze een cipier hadden bedreigd en de deur met een brandblusser hadden geforceerd. Een van hen is een 37-jarige man die tot vijftien jaar cel is veroordeeld voor doodslag.

Een derde gevangene die dinsdag was ontsnapt via de doucheruimte is nog voortvluchtig Dit jaar zijn vijf mensen ontsnapt uit de gevangenis van Ruiselede, waar gedetineerden aan het eind van hun straf worden voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving. Het gevangeniswezen onderzoekt wat er fout is gegaan.