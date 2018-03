Twee Nederlanders in belastingcommissie EP

In de commissie van het Europees Parlement die onderzoek gaat doen naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking, zitten twee Nederlanders. Paul Tang (PvdA) en Esther de Lange (CDA) nemen plaats in de 45-koppige commissie. De eerste bijeenkomst is volgende week in Brussel. Dan wordt ook een voorzitter gekozen.

De commissie heeft een jaar om zaken als btw-fraude, belastingverdragen en de EU-lijst met belastingparadijzen te onderzoeken. Ook nationale programma’s die bedrijven belastingvoordelen gunnen worden bekeken, evenals eerlijke heffingen voor ondernemingen die digitaal zaken doen.

Een eerdere commissie onderzocht al de zogenoemde Panama Papers en nu worden ook de Paradise Papers erbij genomen. In deze journalistieke onderzoeksprojecten werden talrijke belastingontwijkingsconstructies blootgelegd.