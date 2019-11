Twee leden SGP-bestuur stappen op

Twee hoofdbestuursleden van de SGP, te weten mr. P.J. den Boef en ds. A. Vlietstra, stappen op.

Dat werd dinsdagochtend bekend, enkele dagen na het vertrek van partijvoorzitter Peter Zevenbergen, afgelopen zaterdag.

Zevenbergen afgetreden als partijvoorzitter SGP

Den Boef voerde vorig jaar, toen de wachtgeldzaak landelijk aandacht kreeg, het woord namens de partij. Onlangs zette de partij enkele zaken uit de berichtgeving van vorig jaar recht.

Naast hoofdbestuurslid was Den Boef ook bestuurslid van de stichting VOE, de partijstichting die deze zomer door een uitgelekte klacht van een werknemer in de schijnwerpers kwam te staan.

Onvrede

In een persbericht laten Den Boef en ds. Vlietstra weten dat de reden van hun vertrek te maken heeft met hun onvrede over het aftreden van SGP-voorzitter Zevenbergen. Maar er speelt „veel meer dan de kwestie Zevenbergen”, zeggen de vertrekkende leden.

Volgens Den Boef en Vlietstra werd Zevenbergen door het hoofdbestuur gedwongen op te stappen zonder nog met hem daarover in gesprek te gaan. „Goedschiks of kwaadschiks. Zevenbergen had de twijfelachtige eer om zelf ‘goedschiks’ weg te gaan”, schrijven ze.

„Wij betreuren deze gang van zaken, niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren,” stelt voorzitter Maarten van Leeuwen in een persbericht.

„Punt van discussie bij de wachtgeldregeling was voortdurend of er naast de louter formeel-juridische benadering eveneens sprake is van een moreel-ethische dimensie die aanleiding kan zijn voor vragen bij het wachtgeld als zodanig en de hoogte ervan”, schrijft de partij. „Afgelopen voorjaar zijn daarover met Peter Zevenbergen afspraken gemaakt, waarmee een eind leek te zijn gekomen aan de slepende discussie en schadelijke publiciteit.”

Intensief beraad

De praktijk bleek anders. Afgelopen vrijdag vergaderde het partijbestuur, nadat ophef was ontstaan over een interview van Zevenbergen in het Nederlands Dagblad. Het hoofdbestuur erkent, in lijn met de bewering van Den Boef en Vlietstra, dat het vertrek van Zevenbergen gedwongen was. „Na intensief beraad is toen (vrijdag, red.) aan Peter Zevenbergen meegedeeld dat hij het best de eer aan zichzelf zou kunnen houden. Daarbij is tevens gemeld dat, mocht hij tóch willen aanblijven, het bestuur zich genoodzaakt zou zien zijn voorzitterschap te beëindigen. Toen Peter Zevenbergen op zaterdagochtend meldde dat hij zichzelf terugtrok, heeft het bestuur in reactie daarop laten weten dit besluit, gegeven de omstandigheden, verstandig te vinden.”

„Naar nu blijkt zijn twee leden van het partijbestuur van mening dat het hoofdbestuur anders had moeten handelen door volledig achter Peter Zevenbergen te blijven staan.” De partij noemt dit standpunt “hun goede recht”, maar stelt dat dit niets verandert „in het zaterdag geformuleerde standpunt dat een zich verder voortslepende discussie over de wachtgeldregeling van Peter Zevenbergen zijn functioneren als partijvoorzitter ernstig belemmert en niet in het belang is van de partij, en ook niet van hemzelf.”

