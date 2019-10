Twee kandidaten strijden om voorzitterschap SP

De strijd om het voorzitterschap van de SP gaat tussen twee oud-wethouders. Jannie Visscher, die de zegen heeft van het partijbestuur, neemt het op tegen Patrick van Lunteren. De winnaar, die Ron Meyer opvolgt, moet de partij weer uit het slop halen.

Meyer kondigde in mei zijn afscheid aan. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich voor de reeks verkiezingsnederlagen die zijn partij heeft geleden en de campagneflaters die daaraan volgens veel leden hebben bijgedragen.

Visscher en Van Lunteren komen beiden uit de gemeentepolitiek. Visscher was wethouder in Groningen en Eindhoven. In de Brabantse stad is zij nog raadslid. Van Lunteren was wethouder en fractievoorzitter in Breda.

De afdelingen van de SP brengen nu hun stem uit. Op het partijcongres van 14 december wordt de winnaar bekend.

Meyer trad vier jaar geleden aan na een verbeten gevecht met Sharon Gesthuizen. Hij had destijds de voorkeur van het partijbestuur.