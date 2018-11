Twee jaar cel voor Vlaamse ex-beursgoeroe

De voormalige beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem uit Vlaanderen is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. De rechtbank in Brussel legde de 73-jarige oud-politicus vrijdag twee jaar celstraf op na een eis van drie jaar, melden Vlaamse media.

De ex-parlementariër leidde volgens het OM jarenlang een luxeleven met geld van Zwitserse bankrekeningen, terwijl hij de belastingdienst nog miljoenen verschuldigd is. De rechter legde van Rossem ook een boete op van 12.000 euro en verklaarde 390.000 euro verbeurd. Zijn vriendin werd veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk.

De Vlaming kreeg eerder een gevangenisstraf van vijf jaar na een veroordeling wegens beleggingsfraude. De miljoenen die hij daarmee destijds verdiende, bleven buiten bereik van justitie.

De kans dat Van Rossem in beroep gaat is zeer groot, zei zijn advocaat na het vonnis.