Twee Congolezen van sanctielijst EU geschrapt

De EU is voorzichtig positief over de politieke ontwikkelingen in de Democratische Republiek Congo en schrapt twee mensen van haar sanctielijst. Volgens de ministers van Buitenlandse Zaken heeft „de eerste vreedzame machtsoverdracht in de geschiedenis van het land de deur geopend naar stabiliteit” in de regio, concluderen ze in een verklaring in Brussel.

De EU legde in 2016 sancties op aan onder anderen (oud-)ministers van president Joseph Kabila vanwege de belemmering van het verkiezingsproces en mensenrechtenschendingen. Ze krijgen geen inreisvisum voor de EU en tegoeden in de EU zijn bevroren. In 2018 werden de sancties verlengd. Toen stonden er veertien Congolezen op de lijst.

In januari werd huidig president Félix Tshisekedi door de kiescommissie tot winnaar uitgeroepen. „De EU verwelkomt de eerste maatregelen die er geweest zijn om de politieke spanningen te verlichten en de democratische ruimte te openen”, aldus de ministers. Ze zijn bereid de hervormingsagenda van de regering te ondersteunen maar er zien nog „uitdagingen” op het gebied van de mensenrechten, corruptie en de hervorming van het grondwettelijk hof.