Twee Belgen uit Koerdische gevangenis ontsnapt

Twee Belgische Syriëgangers zijn ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft de baas van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen gezegd. Het gaat om twee mannen die wisten te ontkomen, schrijft De Morgen.

De OCAD-chef, Paul Van Tigchelt, bevestigde ook dat drie IS-vrouwen en hun zes kinderen het kamp Ain Issa hebben verlaten. "Kamp Ain Issa bestaat niet meer. De vrouwen en hun kinderen hebben het kamp moeten verlaten, of ze dat nu wilden of niet".

Van Tigchelt waarschuwde om niet alle Syriëgangers over een kam te scheren. "Er zitten personen bij van wie we mogen aannemen dat ze de ideologie hebben afgezworen. Wat niet betekent dat ze niet berecht moeten worden. We mogen aannemen dat ze naar België willen terugkeren. Er zijn ook hardcore terroristen bij. Vaak zijn dat de mensen die na de val van IS in maart zijn opgepakt en naar een gevangenis zijn gebracht."

Volgens de OCAD bevinden zich 55 volwassen Syriëgangers met de Belgische nationaliteit of sterke banden met België in de conflictzone en 69 kinderen.