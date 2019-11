Tusk wordt voorzitter Europese Volkspartij

EU-president Donald Tusk is de enige kandidaat om voorzitter te worden van de Europese Volkspartij (EVP). De Poolse oud-premier wordt later deze week officieel verkozen op een partijcongres in Zagreb.

De christendemocratische EVP is de grootste politieke groep in het Europees Parlement. Het CDA, de ChristenUnie en 50Plus maken deel van uit van dit machtsblok. Ook Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán hoort erbij, hoewel die partij sinds het voorjaar is geschorst.

De 62-jarige Tusk is nog tot 1 december voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Hij wordt opgevolgd door de Belgische oud-premier Charles Michel. Hij neemt bij de EVP de voorzittershamer over van de Fransman Joseph Daul.

In Zagreb worden ook andere belangrijke partijposten verdeeld. Zo zijn er twaalf kandidaten voor het vicevoorzitterschap. Een van hen is Esther de Lange (CDA), die die functie nu ook al vervult. De partij telt tien vicevoorzitters.