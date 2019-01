EU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat het Britse Lagerhuis de brexitdeal van premier May met Brussel had weggestemd. „Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?”, twitterde de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders.