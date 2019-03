Tusk roept EU-leiders 10 april bijeen

EU-president Donald Tusk roept de EU-leiders opnieuw bijeen in verband met de brexit. Op 10 april komen ze naar Brussel vanwege de situatie die is ontstaan nu het Britse Lagerhuis voor de derde keer de brexitdeal van premier Theresa May met Brussel heeft afgewezen.

Vorige week spraken de 27 EU-leiders met May af dat als haar parlement opnieuw de brexitdeal zou afwijzen, zij de rest van de EU voor 12 april vertelt wat het Verenigd Koninkrijk nu verder gaat doen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal.

Als de Britten verder uitstel zouden vragen, dan moeten ze wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei. De 27 EU-leiders moeten unaniem instemmen met een eventueel verzoek tot verder uitstel. Londen moet ook redelijke argumenten daarvoor aandragen om te voorkomen dat het alleen maar om tijd rekken gaat.

Volgens de Europese Commissie is een no-dealbrexit, een wanorderlijk vertrek zonder afspraken met de EU over de scheiding of de toekomst, nu waarschijnlijker geworden. Het dagelijks bestuur van de EU „betreurt” de negatieve uitkomst van de stemming, aldus een woordvoerder.

De EU is volgens Brussel volledig voorbereid op een brexit om middernacht 12 april. De afgelopen weken heeft de commissie talloze eenzijdige maatregelen getroffen om de gevolgen van dat - voor de EU maar ook in Groot-Brittannië - ongewenste scenario zoveel te beperken, zoals verstoringen in het verkeer en de transport van goederen.