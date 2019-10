Tusk pleit voor uitstel brexit

De EU-landen moeten het verzoek van het Verenigd Koninkrijk om de vertrekdatum van de brexit op te schuiven toekennen. EU-president Donald Tusk doet die aanbeveling aan de 27 overige lidstaten.

Hij stelt voor het uitstel af te doen via een schriftelijke procedure, dus hij roept geen top bijeen. De Britse premier Boris Johnson heeft met tegenzin uitstel aangevraagd tot 31 januari. Hem is gevraagd duidelijk te scheppen over de vervolgstappen die hij in gedachten heeft. De door Johnson geplande vertrekdatum van 31 oktober lijkt niet meer haalbaar.