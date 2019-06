Tusk optimistisch over akkoord EU-topbanen

EU-president Donald Tusk is “voorzichtig optimistisch” over de kans dat de 28 EU-leiders het al deze week eens worden over hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. “Ik hoop dat we het donderdag redden”, schrijft de Pool in zijn uitnodigingsbrief voor de top op donderdag en vrijdag aan de regeringsleiders en staatshoofden.

Tusk heeft de afgelopen drie weken met zowel regeringsleiders als leiders van de grootste politieke families in het Europees Parlement overlegd over de "strategische agenda” voor de komende vijf jaar en de mensen die daaraan leiding kunnen geven. De functie van Tusk zelf komt ook vrij. Daarnaast moeten enkele andere topbanen worden ingevuld.

Volgens hem zijn er “verschillende standpunten en belangen, maar er is ook een gemeenschappelijke wil om dit proces rond te hebben voor de eerste sessie van het nieuwe EU-parlement.” De eerste plenaire zitting in Straatsburg vindt plaats van 2 tot 4 juli.