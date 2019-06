Tusk minder optimistisch over deal topbanen

Na overleg met vrijwel alle EU-regeringsleiders heeft EU-president Donald Tusk zijn verwachting over een akkoord over de verdeling van Europese topfuncties teruggeschroefd. Was hij woensdag nog „voorzichtig optimistisch”, donderdag liet hij kort voor aanvang van de top in Brussel weten „eerder voorzichtig dan optimistisch ” te zijn.

Er moeten opvolgers worden voorgedragen voor Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi. Het Europees Parlement moet daarmee instemmen. De leiders moeten daarnaast een opvolger van Tusk zelf benoemen.

De gesprekken tussen de leiders over de ‘banencarrousel’ gaan volgens het programma om 19.15 uur van start en zullen naar verwachting tot diep in de nacht duren. Vanwege de gevoeligheid van de materie worden mobiele telefoons geblokkeerd in de vergaderzaal.