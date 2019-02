Tusk geeft premier Roemenië lesje rechtsstaat

EU-president Donald Tusk heeft de Roemeense premier Viorica Dăncilă de les gelezen over de rechtsstaat. „Misschien ben ik ouderwets, maar ik geloof nog steeds dat het aan rechters, en niet aan politici, is om te bepalen wie schuldig of onschuldig is”, twitterde de Pool tijdens een gesprek met de sociaaldemocratische minister-president in Brussel.

De regering in Boekarest, momenteel roulerend voorzitter van de EU, ligt onder vuur vanwege twijfelachtige hervormingen op rechtsstatelijk vlak. De vooruitgang die de afgelopen tien jaar was geboekt in de strijd tegen corruptie is het laatste jaar volgens de Europese Commissie deels teruggedraaid. Het land blijft daarom onder speciaal toezicht van Brussel.

Dăncilă had West-Europese leiders een dag eerder beticht van dubbele standaarden met hun kritiek over corruptie en hardhandig optreden tegen antiregeringsprotesten. Volgens haar is corruptie ook een probleem in landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland en zou niets worden gezegd over het hardhandige optreden van de Franse politie tegen de ‘gele hesjes’.

EU-commissaris Frans Timmermans zei eerder dat de ontwikkelingen in de Roemeense politiek hem droevig stemmen. Ook hij zat donderdag aan tafel met Dăncilă. Zij sprak van een „indrukwekkende uitwisseling van standpunten”.